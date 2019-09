Concorsi IPZS e ACI | invio domande entro settembre-ottobre-gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano e l'Automobile Club d'Italia hanno indetto vari bandi di concorso pubblico per l'assunzione di diversi profili qualificati in qualità di ragioniere, contabile, informatico e tecnico amministrativo, da assegnare presso le proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bandi di Concorso aL'ha bandito una selezione pubblica, per l'inserimento di personale esperto in funzione di amministratore contabile da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato full time e da disporre tramite l'area occupazionale di Verrès ad Aosta (Valle d'Aosta) in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti: diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale-ragioneria; competenza nella contabilità generale; capacità nella contabilità industriale; esperienza maturata in aziende di medie e grandi ...