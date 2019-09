Come rimuovere password Word

Come rimuovere password Excel : Avete intenzione di modificare un vecchio file XLS/XLSX ma purtroppo vi siete accorti che è protetto da una chiave di accesso? Se non la ricordate, allora siete capitati nel posto giusto! Nelle prossime righe, infatti, leggi di più...

Come rimuovere o cambiare sfondo foto su iPhone : Saper rimuovere o cambiare sfondo è sicuramente una delle operazioni più importanti per chi ama modificare le proprie foto ed esistono numerose applicazioni create appositamente per tale scopo. In questo articolo vi mostreremo quindi Come leggi di più...

Come rimuovere password sblocco Huawei Honor 10 - Honor 10 Lite - Honor 10i : Hai dimenticato il pin o la password di blocco sul tuo smartphone Huawei Honor 10, Honor 10 Lite o Honor 10i e non riesci più ad accedere al telefono

Come installare o rimuovere font su Mac : Vi siete stufati del carattere impostato Come predefinito sul vostro PC Apple e quindi vorreste modificarlo magari con uno più particolare. Se non sapete Come procedere, allora sicuramente troverete interessante questo tutorial di oggi in leggi di più...

Come rimuovere lo smalto semipermanente : Hai appena messo lo smalto e dopo pochi giorni, già inizia a rovinarsi, perdendo anche brillantezza e colore? Le faccende quotidiane e la vita frenetica che non sono esattamente un toccasana per la manicure. Per non rinunciare allo charme delle tue unghie ben curate e non perdere sempre tempo ad applicare lo smalto, la soluzione ideale è lo smalto semipermanente. E da qui un’altra domanda: Come rimuovere lo smalto semipermanente senza rovinare ...

Come rimuovere le notifiche dai siti web su Mac : Su smartphone e tablet, sia iOS che Android, l’esperienza utente si basa principalmente sull’utilizzo delle applicazioni e delle notifiche da esse derivanti. Su PC e Mac la questione è invece leggermente diversa, poiché i siti leggi di più...

Come rimuovere voci di avvio in Grub su Linux : Avete disinstallato un sistema operativo dal vostro PC Linux ma purtroppo il suo nome compare ancora nella schermata di avvio. Per risolvere tale problema, basterà seguire le indicazioni che trovate nel nostro nuovo tutorial intitolato leggi di più...

Come rimuovere dispositivi registrati su Amazon Prime Video : Anche Amazon è ufficialmente entrata a far parte del mondo dello streaming Video. Ciò che contraddistingue Prime Video dai concorrenti è però il suo costo ridotto, poiché compreso nei soli 36,00€ (almeno per il momento) leggi di più...

Come rimuovere dispositivi domotici da Google Home : Anche Google, Come Amazon ed Apple, ha deciso di presentare il proprio sistema di gestione per una completa casa smart. Ovviamente l’azienda si è limitata a rilasciare tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo e leggi di più...