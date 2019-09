Clima | Merkel esorta Pechino | “Protezione e responsabilità di tutti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) “La protezione deldi tutti”. E’ quanto ha affermato la cancelliera tedesca Angelanel corso del suo viaggio in Cina,ndo la comunità internazionale ad agire. Parlando con gli studenti dell’Università di Huazhong, nella città di Wuhan, laha sottolineato che il cambiamentotico è causato da tutti, ed è per questo che tutti dovrebbero occuparsene. “Date le dimensioni e il potere economico della Cina, la comunità internazionale ha bisogno di un contributo importante da questo Paese”, ha affermato la cancelliera, per la quale, di fronte alla globalizzazione, è necessario avere regole comuni. “E’ necessaria un’azione multilaterale, non il protezionismo, come ad esempio nel commercio. Dopo tutto, il protezionismo fa male a tutti noi”, ha detto. La cancelliera, che è in Cina con ...

