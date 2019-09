Ci siamo per il Huawei Mate X? Dichiarazioni ufficiali su data uscita

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Il mio giro non è perfetto - possiamo migliorare” : Sebastian Vettel ha assistito da vicino al dominio del compagno di squadra Charles Leclerc nelle prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Monza. Il pilota della Ferrari ha concluso la FP2 a due decimi dal monegasco, il suo passo al volante della Rossa non è eguale a quello del vincitore di Spa ma il tedesco ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco in qualifica e puntare a un risultato di lusso ...

Per Repubblica il messaggio della Curva Nord era : non siamo noi razzisti - sei tu che sei nero : Sembra uno scherzo e invece non lo è, la lettera della Curva Nord dell’Inter a Romelu Lukaku che si è permesso di accusare i cori razzisti he gli sono arrivati dalla Curva del Cagliari, chiedendo delle punizioni esemplari per abbattere il problema. Su Repubblica Paolo Berizzi ha commentato incredulo che si possa arrivare a tale ignoranza nei confronti di un proprio giocatore che invece si dovrebbe proteggere Un capolavoro di ignoranza. Un ...

Ora possiamo dirlo : è ufficiale! Cosa sta per succedere : Buone notizie per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Non si ferma la carriera artistica di Aurora che, dopo la sua esperienza televisiva nella conduzione del Daily, quindi la striscia giornaliera dell’undicesima edizione di X-Factor, e il ruolo di spalla al fianco di mamma Michelle nel programma “Vuoi scommettere?”, cambia totalmente rotta, approdando nel mondo della radio. Già da qualche giorno, infatti, è possibile ascoltare la ...

Lavoro e crisi aziendali - in Gazzetta il decreto con scudo penale a tempo per Ilva. Arcelor : “Possiamo continuare a gestirla” : Il decreto salva–Ilva arriva sul filo di lana e scongiura il disimpegno di ArcelorMittal, che aveva minacciato la chiusura se non fosse stato ripristinato lo scudo penale per l’attuazione del piano ambientale concesso dal governo Renzi e cancellato con il decreto Crescita a far data dal 6 settembre. Mercoledì, proprio nel giorno in cui è nato il governo Conte 2, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ‘Misure urgenti per ...

Renzi : Italia non potrà mai cambiare suo DNA - siamo per accoglienza e non per odio : Roma – “Quando cambia un Governo e’ sempre un giorno importante per le istituzioni. L’Italia cambia spesso governo, anche troppo spesso. Ma l’Italia non potra’ mai cambiare il proprio DNA: siamo un popolo con tanti difetti, certo. Ma siamo anche un popolo ricco di valori, di sentimenti, di ideali. Sappiamo accogliere, sorridere, amare. Noi non siamo carichi d’odio come qualcuno ci ha voluto dipingere in ...

Calciomercato Genoa - ci siamo per l’arrivo di Ankersen : Calciomercato Genoa – Inizio di stagione veramente super per il Genoa, la squadra di Andreazzoli ha conquistato già quattro punti in classifica frutto del pareggio in trasferta contro la Roma e della vittoria in casa contro la Fiorentina. Ultime ore di Calciomercato con la dirigenza pronta a rinforzare ulteriormente la squadra, il presidente Preziosi è stato già protagonista di una campagna acquisti importante. Ad un passo ...

Formula 1 - Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gp di Monza : “non possiamo recuperare la Ferrari” : Il team principal della Mercedes è convinto che anche nel prossimo appuntamento di Monza sarà la Ferrari la favorita numero uno per la vittoria Il Gran Premio del Belgio è stato archiviato con un doppio podio, giunto grazie ad un’ottima prestazione fornita sia da Hamilton che da Bottas. I due piloti della Mercedes hanno concluso la gara alle spalle di Leclerc, riuscito a vincere il suo primo appuntamento in Formula ...

Gemitaiz - brutto incidente stradale per il rapper : “Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 km/h - siamo vivi per caso” : Il rapper Gemitaiz è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre tornava a casa assieme a Venerus dopo un concerto. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso cantante sul suo profilo Instagram, pubblicando una loro foto in ospedale con la testa fasciata: “Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all’ora fermi a un semaforo. Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ...

Volley - Davide Mazzanti : “siamo contenti per il passaggio del turno - ma delusi per la nostra prestazione” : Il CT della Nazionale italiana di pallavolo femminile Davide Mazzanti e Miriam Sylla commentano al “Corriere dello Sport” in una breve intervista la sfida vinta ieri sera contro la Slovacchia nella rassegna continentale, che è valsa alle azzurre l’approdo ai quarti di fiale contro la Russia. Così il CT Davide Mazzanti al quotidiano romano: “Nessuno è contento di come abbiamo raggiunto i quarti di finale. Abbiamo giocato ...

siamo pronti per un Generatore automatico di Pontefici nelle serie di Sorrentino : Risate e lacrime al festival di Telluride, per la prima mondiale di “The Two Popes”. Non sembrano gli stessi papi che abbiamo visto alla Mostra di Venezia. Infatti non lo sono. “I due Papi” stanno nel film del messicano Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins nella parte di Benedetto XVI e Jonathan

Gemitaiz - incidente in auto con Venerus/ Foto : 'fan ubriaco - siamo vivi per caso' : Gemitaiz, incidente in auto con l'amico e collega Venerus a Milano: 'non guidate ubriachi! siamo vivi per miracolo', ecco cosa è successo.

Ancelotti a Sky : “Per 60 minuti non abbiamo fatto bene - alla fine siamo stati sfortunati” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli ha rilasciato l’intervista post – gara ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una partita felice per noi. I primi 60 minuti non siamo stati in partita. Fabian Ruiz é stato isolato nel primo tempo. Dopo il 3-0 abbiamo avuto la forza di pareggiarla, ma anche se fosse finita 3-3 non sarebbe cambiato il mio giudizio sulla partita.” La Juventus ha subito dettato legge sulla ...

Callejon nel pre – partita : “siamo venuti a Torino per fare la partita - Llorente giocatore importante” : José Callejon, attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre – partita di Juventus – Napoli. Le sue parole a Sky Sport : Alla seconda giornata la Juventus, come arrivate alla partita ? “La partita con la Juventus non sarà mai una partita qualunque, noi vogliamo fare la partita e vogliamo vincere.” L’anno scorso arrivò la prestazione ma non il risultato, come avete preparato la partita ...