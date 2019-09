Che leak | sui Google Pixel 4 | 6 GB di RAM | foto | colori e tante novità per la fotocamera

Mauritius Leaks : centinaia di aziende - anChe di Bob Geldof - eludono le tasse impoverendo gli Stati africani : anche le Mauritius hanno i loro Papers. Il Consorzio investigativo ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) insieme al giornale francese Le Monde hanno pubblicato 200mila documenti provenienti in maniera anonima dallo studio degli avvocati Conyers Dill & Pearman, con sede nell’isola di Mauritius, piccolo paese africano con tassazione attorno al 3%, e ribattezzati i Mauritius Leaks. Lo studio è specializzato in finanza ...