Champions League | la lista del Genk

Atalanta - UFFICIALE : ecco la lista Champions League 2019/2020 : lista Champions Atalanta- L’Atalanta ha reso nota la lista Champions League in vista dell’inizio della massima competizione europea. Poche settimane allo storico esordio della Dea. Nessun dubbio per Gasperini e nessuna sorpresa. Dentro tutti i nuovi acquisti e spazio alla voglia di sognare e scrivere nuove pagine di storia. Atalanta chiamata ad affrontare un girone […] L'articolo Atalanta, UFFICIALE: ecco la lista Champions ...

Napoli - UFFICIALE : ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

Inter - UFFICIALE : ecco la lista Champions League 2019/2020 : lista Champions Inter- Tramite comunicato UFFICIALE, l’Inter ha reso nota la lista Champions League in vista della stagione 2019/2020, nessuna novità. lista A e lista B come da anticipazioni e come da copione. Poche novità, tante certezze e voglia di mettersi in gioca in un girone piuttosto complicato, ma carico di grandi motivazioni. Conte potrà […] L'articolo Inter, UFFICIALE: ecco la lista Champions League 2019/2020 proviene da ...

Juventus - Mandzukic avrebbe chiesto cessione per esclusione dalla lista Champions League : La Juventus ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato 14 settembre contro la Fiorentina, previsto per le ore 15:00, senza i nazionali. A proposito degli italiani (Bonucci e Bernardeschi), giovedì 5 settembre alle ore 18:00 saranno impegnati fuori casa con l'Armenia, mentre domenica 8 settembre alle ore 20:45 ci sarà l'ennesima trasferta, stavolta in terra scandinava, contro la Finlandia, alle ore 20:45. È tornato a dirigere ...

Champions League : Inter-Slavia Praga in tv su Sky martedì 17 settembre : Lo Slavia Praga sarà il primo avversario dell’Inter in Champions League. La stagione europea dei nerazzurri comincerà a San Siro martedì 17 settembre 2019. I ragazzi di Antonio Conte, che hanno iniziato con due vittorie in campionato, riceveranno la squadra di Jindrích Trpišovský. Si tratterà di un avversario abbordabile in confronto a Barcellona e Borussia Dortmund, presenti nel Gruppo F. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 18.55, con ...

Champions League 2019-2020 - i convocati della Juventus : la rosa e la lista dei 22 giocatori : La Juventus ha consegnato all’UEFA la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2019-2020: se era facile prevedere l’esclusione dell’infortunato Chiellini, che rientrerà nel nuovo anno solare, fanno più rumore i tagli di Emre Can e Mandzukic. Di seguito l’elenco completo dei 22 giocatori della Juventus che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League ...

Lista Champions League Juventus - le scelte di Sarri : fuori Mandzukic e Emre Can : Lista Champions League Juventus – Inizio importante in casa Juventus, i bianconeri hanno conquistato due vittorie nelle prime due giornate di campionato, prima il successo sul campo del Parma, poi lo spettacolare 4-3 nello scontro scudetto contro il Napoli. La squadra di Sarri si candida ad essere grande protagonista anche in Champions League, nelle ultime ore è stata decisa la Lista per la fase a gironi, fuori Mandzukic ed Emre Can, ...

Lista Uefa Atalanta - le scelte di Gasperini : inizia il sogno Champions League : Inizio di stagione dai due volti in casa Atalanta, successo all’esordio in rimonta contro la Spal, poi sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino. La squadra di Gasperini ha dimostrato di essere molto forte e si candida ad essere una protagonista anche in Champions League, nel frattempo è stata consegnata la Lista dei giocatori che parteciperanno alla massima competizione europea per club. Ecco l’elenco in ordine ...

Champions League 2019-2020 - i convocati dell’Inter : la rosa e la lista dei 23 giocatori : L’Inter ha consegnato la lista di 23 giocatori con cui parteciperà alla Champions League 2019-2020 di calcio. Non ci sono sorprese nel listone che Antonio Conte ha presentato alla UEFA, le uniche esclusioni riguardano il terzo portiere Berni (c’è il giovane Stankovic nella lista B insieme ad Esposito) e il classe 2002 Agoume che sarebbe entrato soltanto in caso di cessione di Borja Valero. Soltanto Biraghi e Dimarco sono eleggibili ...

Juventus - lista Champions League : doppia esclusione eccellente : lista Champions Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, Maurizio Sarri dovrà valutare attentamente le potenziali esclusioni in chiave Champions League. Mandzukic ed Emre Can sembrerebbero esser i due candidati alla clamorosa esclusione in vista della maggiore competizione Europea. Il tecnico bianconero potrebbe fare a meno dell’attaccante croato, complici anche le permanenze di Higuain e Dybala. ...