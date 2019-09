Caso Schwazer | in arrivo nuova perizia | le provette potrebbero essere state manomesse

Atletica : Donati fiducioso su Caso Schwazer la verità verrà fuori : L'inchiesta ad oggi ancora in corso dovrà far luce sulle accuse ma Alex Schwazer e il suo allenatore Sandro Donati , oggi ospiti al Meeting di Rimini

Caso Schwazer – Le rivelazioni dell’allenatore Donati : “è un doping creato in laboratorio” : Sandro Donati analizza il Caso Schwazer: le parole dell’allenatore dell’atleta altoatesino dopo la squalifica per doping Non si è ancora chiuso il Caso Schwazer: l’atleta altoatesino squalificato per doping, a detta sua e del suo allenatore ingiustamente. Ospiti al 40° Meeting di Rimini, Schwazer ed il suo allenatore hanno commentato la situazione: “con l’aiuto della magistratura emergerà tutto ...