Carolina Stramare | silenzio rotto su Instagram | prime parole importanti

Miss Italia - chi è Alessio Falsone - il fidanzato bellissimo di Carolina Stramare : La finale di Miss Italia è stata una serata piena di emozioni per Carolina Stramare, la ventenne di Vigevano che ha sbaragliato la concorrenza di altre 80 bellissime ragazze ed è stata proclamata reginetta della bellezza Italiana. A fare il tifo per lei durante la lunga diretta di Rai Uno, sugli spalti del PalaInvest di Jesolo c’era la famiglia con in prima fila l’amatissima nonna, ma c’era anche il fidanzato di Carolina, Alessio Falsone. Se la ...

Miss Italia 2019 - Carolina Stramare : “Dedico la vittoria a mia mamma che non c’è più” : “Dedico questa vittoria alla mia mamma, che non c’è più”. Sono le prime parole di Carolina Stramare, eletta Miss Italia 2019, subito dopo la vittoria del concorso di bellezza. La 20enne lombarda è stata ripescata dopo una prima eliminazione dalla giuria tecnica. L'articolo Miss Italia 2019, Carolina Stramare: “Dedico la vittoria a mia mamma che non c’è più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carolina Stramare : età - altezza - peso. Chi è Miss Italia 2019 : Carolina Stramare è Miss Italia 2019. La ventenne di Vigevano (Pavia), è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso. Nelle sue prime dichiarazioni Carolina ha parlato di sua madre, scomparsa da un anno: “Per me era oltre che una madre era un’amica vera – ha detto – e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta ...

Miss Italia - tra gaffe e commozione : Carolina Stramare vince la kermesse dopo il ripescaggio - : Serena Granato La concorrente Carolina Stramare, già Miss Lombardia, si aggiudica la fascia di Miss Italia 2019 Può dirsi una serata al cardiopalma, quella che ha incoronato la ragazza più bella del Bel Paese al concorso di bellezza di Miss Italia. Segni distintivi: alta 179 cm, mora, occhi verde mare. A trionfare a Miss Italia 2019 è stata la 20enne Carolina Stramare. Ripescata dalla giuria delle Miss rappresentata dall'iconica e ...

La nuova Miss Italia è innamorata : chi è il fidanzato di Carolina Stramare : Carolina Stramare è la vincitrice di Miss Italia 2019. Dopo essere stata ripescata dalla giuria delle Miss, è arrivata a conquistare titolo, scettro e corona di reginetta, “strappandolo” alla coetanea siciliana, Serena Petralia. Vent’anni, nata a Genova ma residente a Vigevano, Carolina è arrivata al concorso dopo aver conquistato la fascia di Miss Lombardia. Ha frequentato il liceo linguistico, poi ha scelto di iscriversi all’Accademia di Belle ...

