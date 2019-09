Carolina Stramare | la nuova Miss Italia | Vigevano in festa

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2019)in! La città fa baldoria per la vittoria di2019. La ragazza, classe 1999, si è fatta strada insieme alle compagne nella trasione che celebra lana più bella e talentuosa. In diretta nazionale su Rai Uno,ha saputo incantare i telespettatori guadagnandosi la fascia tanto ambita.Nelle sue prime dichiarazioniha parlato di sua madre, scomparsa da un anno: “Per me era oltre che una madre era un’amica vera – ha detto – e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”. Laè stata eletta in diretta su Rai 1, nella trasione condotta da Alessandro Greco dal PalaInvent di Jesolo, con il 36% delle preferenze. ( dopo la ...

