Carolina Stramare 20 anni | modella genovese è la nuova Miss Italia

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019)2019 èStramare, ventenne lombarda in gara con il numero 3, esclusa nelle precedenti votazioni e ripescata nel finale dalla giuria delle'storiche' guidata dalla 92enne Gina Lollobrigida. GiàLombardia, capelli scuri, occhi verdi, taglia 40 e 179 centimetri di altezza,ha avuto la meglio su Serena Petralia, 20, siciliana, arrivata seconda, e su Sevmi Fernando, 20, veneta di origini cingalesi, che si è classificata terza. Per la prima volta, all'80esima edizione dello storico concorso di bellezza, condotto da Alessandro Greco e trasmesso in diretta da Jesolo su Rai 1, la vincitrice è stata decretata esclusivamente con il televoto. Ha ottenuto il 36% delle preferenze. Lalavora comee pratica equitazione a livello agonistico. È nata a Genova ma è cresciuta a Vigevano, in provincia ...

