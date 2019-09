Carolina Rosi | “Se mio padre fosse vivo si indignerebbe | ma continuerebbe a lottare per

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Che cosa direbbe dell’Italia di oggi Francesco? Come reagirebbe a tutto quello che sta succedendo in politica e non solo proprio lui inventò un nuovo stile narrativo per un cinema che prima non esisteva e raccontò il potere che corrompe e si corrompe quando si mischia alla criminalità?Sono domande che vi verranno in mente guardando il documentario “Citizen”, il “cittadino”, presentato fuori concorso qui alla Mostra del Cinema di Venezia e già premiato dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani col Premio Pasinetti. Le abbiamo rivolte alla figlia- per anni sua aiuto regista e custode del suo cinema e dei suoi valori - che quel film lo ha realizzato con Didi Gnocchi, un racconto speciale che si snoda attraverso i film disenza però rispettare l’ordine cronologico in ...

