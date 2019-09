CARABINIERE UCCISO A ROMA Trappola dei 2 americani | l' incontro in un punto cieco

CARABINIERE UCCISO - i 2 mila contatti del pusher con un collega di Cerciello : Ecco la chat tra gli americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere uccisoa Roma e il mediatore degli spacciatori Sergio Brugiatelli: «Devi venire da solo»

CARABINIERE UCCISO : contro gli indagati un "quadro accusatorio granitico" : La sequenza di immagini ha fornito determinante ed ulteriore riscontro del ruolo ricoperto dall'indagato Christian Gabriel Natale Hjort nella pianificazione dell'agguato che, la sera dello scorso 26 luglio, ha portato all'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Scrivono i carabinieri del Nucleo Investigativo: "Natale Hjorth è uscito dall'albergo per alcuni minuti prima dell'omicidio, con il cappuccio calzato allo scopo ...

CARABINIERE UCCISO - lui e il collega all'incontro con gli americani disarmati e in bermuda : Senza tesserino, disarmati entrambi, e in bermuda: emerge un'altra verità nella ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nel corso di un intervento con il collega Andrea Varriale. Il Carabiniere è stato ucciso a Roma lo scorso 26 luglio dopo una colluttazione con due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, attualmente reclusi a Regina Coeli in attesa di processo. Elder ...

CARABINIERE UCCISO - anche Varriale senza arma. La chat tra Natale e Brugiatelli : “Vieni solo” : Andrea Varriale non aveva l’arma perché “quando sei vestito in borghese è difficile nasconderla”. In un verbale del 9 agosto il collega di Mario Rega Cerciello, ucciso con 11 coltellate da un giovane statunitense, il militare racconta anche che non era in possesso dell’arma di ordinanza. Un particolare più volte smentito da inquirenti e investigatori durante la prima fase delle indagini. Una decisione, quella di non portare con sé ...

CARABINIERE UCCISO - le ultime parole di Mario Cerciello prima di morire. Parole che fanno male al cuore. E la straziante reazione del collega. Trascrizioni che arrivano solo ora : Una trascrizione che fa male. Eccola la prima, drammatica, telefonata del Carabiniere Andrea Varriale alla Centrale operativa, subito dopo l’aggressione. Sono le 3.16 della notte tra il 25 e il 26 luglio scorso. Come tutti ricorderanno, il ventenne americano Finnegan Elder Lee ha appena inferto undici coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ed è fuggito con l’amico Natale Hjort. Cerciello, che era andato senza pistola all’appuntamento ...

CARABINIERE UCCISO a Roma - anche il collega era disarmato : La notte tra il 25 e il 26 luglio, quando il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega muore accoltellato dal turista americano Finnegan Elder Lee, anche il suo collega, Andrea Varriale, era disarmato....

CARABINIERE UCCISO - l'urlo di Varriale : "Compagno mio resisti - aiuto perde un sacco di sangue" : Ecco la prima drammatica chiamata alla Centrale operativa, dopo l'agguato degli americani e l'accoltellamento di Cerciello Rega

CARABINIERE UCCISO - video copre “buco” prima della colluttazione : Hanno un fare sospetto e si accovacciano, nascondendosi dietro le macchine in sosta, al passaggio delle auto, compresa una delle forze dell'ordine. E' quanto immortalato dal nuovo video a circuito chiuso finito agli atti dell'inchiesta sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, in cui appaiono Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth in una sorta di "perlustrazione" prima dell'incontro, conclusosi tragicamente in via ...

CARABINIERE UCCISO - agli atti un video in cui i due giovani sembrano perlustrare la zona prima dell’omicidio : agli atti dell’inchiesta per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato depositato un video in cui vengono ripresi Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, i due giovani statunitensi accusati dell’omicidio, mentre sembrano eseguire una specie di “perlustrazione” della zona adiacente a via Federico Cesi in zona Prati. Una perlustrazione avvenuta prima dell’incontro con il sottufficiale ...

CARABINIERE UCCISO - prof Novara svela autore post offensivo/ Chi è? Dubbi sul marito : Eliana Frontini, prof Novara, svela autore del post offensivo contro Carabiniere ucciso, Mario Cerciello Rega. Chi è? Dubbi sul marito. "Ora archiviazione".

CARABINIERE UCCISO - prof di Novara "scagionata" dal vero autore del post offensivo : si è autodenunciato : Eiana Frontini era finita nella bufera per aver dileggiato sulla sua pagina Facebook il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Ieri ha presentato agli ispettori del Miur il nome del responsabile: si tratterebbe di un familiare

Insulti al CARABINIERE UCCISO a Roma - marito della prof novarese si autoaccusa : “Sono stato io” : La professoressa Eliana Frontini è comparsa davanti ai referenti dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte per il procedimento disciplinare a suo carico e ha presentato un documento scritto e firmato dal marito in cui l'uomo si auto accusa affermando di aver usato lui l'account della moglie per scrivere il post contro il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.Continua a leggere

CARABINIERE UCCISO a Roma - il militare che ha scattato la foto del ragazzo bendato : “Dava testate al muro - foto riservata” : Gabriel Natale Hjorth “era agitato, dava le testate al muro. Io stesso sono stato colpito”. È la versione, fornita ai pm, del Carabiniere accusato di aver scattato e diffuso la foto di uno dei due americani in prigione per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere accoltellato la notte fra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Il militare, assistito dall’avvocato Andrea Falcetta, si è giustificato ...

CARABINIERE UCCISO - venerdì analisi vestiti Cerciello/ Mistero indagini Elder-Hjorth : Ancora Mistero sull'indagine per la morte di Mario Cerciello Rega a Roma: venerdì analisi sui vestiti del Carabiniere ucciso e del suo collega Varriale