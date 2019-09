Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Facevano lavorare 14 ore alcome, con una paga di circa 1,5all’ora, un 20enne originario del Gambia senza riposo settimanale né ferie. Il giovane, chedalle 5 del mattino, viveva in una masseria all’interno della quale dormiva su un giaciglio.Per questo gli uomini della task force antidei carabinieri hanno arrestato a Tuturano, frazione di Brindisi, un 51enne e la sua convivente 37enne, quest’ultima titolare della masseria, per i reati in concorso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Gli investigatori definiscono “disumane” le condizioni di vita del giovaneche ritengono fosse “in schiavitù”, senza “alcun diritto”.Le due persone arrestate sono Adriano Vitale e Patrizia Carrozzo, quest’ultima titolare dell’allevamento di ovini. ...

HuffPostItalia : Caporalato, pastore ridotto in schiavitù: lavorava 14 ore al giorno per 1,5 euro all'ora - MediasetTgcom24 : Brindisi, caporalato: pastore 20enne in schiavitù, due arresti #brindisi - summa57 : RT @HuffPostItalia: Caporalato, pastore ridotto in schiavitù: lavorava 14 ore al giorno per 1,5 euro all'ora -