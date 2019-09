Canottaggio | Europei Under 23 Ioannina 2019 | nove imbarcazioni azzurre alle finali di

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Sono scattati a, in Grecia, gli23 di: nella prima giornata, dedicata a batterie e recuperi, l’Italia piazza in finaledei sedici equipaggi in gara nelle acque elleniche, dei quali cinque attraverso i ripescaggi e quattro semplicemente con le test race. Oggi centrano la finale passando per i ripescaggi il quattro con maschile di Gennaro Zenna, Aniello Sabbatino, Giovanni Codato e Federico Dini, con Camilla Infante al timone, il singolo pesi leggeri maschile di Patrick Rocek, il singolo femminile di Elisa Mondelli, il doppio pesi leggeri maschile di Alessandro Benzoni e Diego Paroli, ed il quattro di coppia maschile di Pietro Cangialosi, Gustavo Ferrio, Mirko Cardella e Gergo Cziraki. Dopo aver disputato la test race vanno direttamente in finale il due senza femminile di Isabella Mondini e Linda De Filippis, il due senza pesi leggeri maschile ...

