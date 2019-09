Calcio | Qualificazione Europei 2020 | presentazione partite di oggi 7 settembre Grande

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Sarà un sabato 7quanto mai caldo nelle qualificazioni ad Euro. Saranno 7 le sfide in programma e alcune tra queste avranno un peso specifico notevole. Siamo sempre più nella fase decisiva di questo percorso e ogni punto vale doppio. L’Inghilterra, per esempio, scende in campo alle ore 18.00 per il suo terzo match del girone e ospita la Bulgaria in una sfida che deve assolutamente portare i tre punti alla formazione di mister Southgate. Diinteresse, invece, la sfida tra Kosovo e Repubblica Ceca delle ore 15.00 con i padroni di casa che vantano 5 punti in tre uscite, uno in meno dei rivali. Dato che Montenegro e Bulgaria sono ferme a 2 punti, ma in 4, a Skopje sarà in palio una buona fetta della seconda posizione, che garantisce ladiretta a Euro. Ben tre incontri nel Gruppo H, che vede al via sei Nazionali. Si inizia alle ore ...

