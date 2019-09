Cafu | il messaggio da brividi dopo la morte del figlio | la FOTO è commovente

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) “Io e la mia famiglia vogliamo ringraziarvi per tutto il supporto! Grazie per i vostri messaggi, per la vostra preoccupazione e per tutto il vostro affetto. Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti!”. E’ questo ildi Marcosattraverso un post su Instagram, l’ex Mila ha voluto ringraziare per i tanti messaggi di cordoglio e sostegnola tragicadel30enne Danilo a causa di un infarto. “Il vostro supporto sta facendo la differenza nel mio recupero e in quello della mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza!”, ha conclusopostando unainsieme al. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ...

