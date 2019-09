Brindisi | pastore africano ridotto in schiavitù | paga di 1 | 50 euro all’ora per 14 ore al

Fonte : fanpage

(Di sabato 7 settembre 2019) Un ragazzo gambiano di 20 anni era statoinda un uomo e una donna che gli imponevano di badare a 400 pecore ogni giorno, per 13/14 ore, in cambio di unain nero di 1,50all'ora. Il giovane dormiva in un pagliericcio in condizioni disumane.

MediasetTgcom24 : Brindisi, caporalato: pastore 20enne in schiavitù, due arresti #brindisi - PugliaStream : Pastore 20enne ridotto in schiavitù, pagato 1,50 all’ora, due arresti - corrmezzogiorno : #Bari Pastore 20enne in schiavitù, lavorava 14 ore per pochi soldi -