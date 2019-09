Brindisi | bambina insultata da coetanea chiama in lacrime i carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Emanuela Carucci Il militare che ha risposto al telefono, preoccupato dalla voce della piccola, rotta dal pianto, ha mandato subito una pattuglia Il fatto è accaduto a San Vito dei Normanni, un Comune in provincia di, in pieno centro storico. Unadi nove anni hato iindopo essere statada una sua. La piccola aveva con sé il suo cellulare e ha pensato bene dire il 112 dopo il litigio in cui si è sentita mortificata dalla sua amica. Il carabiniere del centralino, preoccupato per la voce rotta dal pianto dall'altra parte del telefono, ha intercettato subito il luogo dove si trovava la sua interlocutrice e ha mandato una pattuglia. Durante la telefonata laha dichiarato di essere statain così malomodo da non riuscire a trattenere le. I militari dell'Arma, giunti sul posto hanno ...

