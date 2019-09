Bologna – Mihajlovic salta la sfida col Brescia | riprese le cure contro la leucemia

Soriano-gol al 93esimo - il Bologna di Mihajlovic batte 1-0 la Spal : Un colpo di testa, un lampo di gioia nel recupero e il Bologna conquista la prima vittoria in campionato. Allo Stadio Dall'Ara i padroni

Il derby emiliano è del Bologna : il Dall’Ara abbraccia Mihajlovic : Il Bologna vince il derby emiliano con la Spal all’ultimo respiro. Sinisa Mihajlovic totalizza otto vittorie di fila in casa,

Bologna-Spal - il vice di Mihajlovic : “vittoria dedicata al mister” : “Volevamo dedicare al nostro mister questa bella soddisfazione, oggi non potevamo sbagliare, davanti a un pubblico cosi’ numeroso”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, dopo la vittoria del Bologna contro la Spal grazie alla rete siglata nel finale dal centrocampista Soriano: “Abbiamo ritrovato i ritmi e l’intensita’ del Bologna della scorsa stagione, approcciando la gara ...

Soriano fa esplodere il Dall’Ara - prima vittoria del Bologna di Mihajlovic : Spal beffata in pieno recupero [FOTO] : E’ andato in scena il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal che non hanno dato vita ad una partita spettacolare ma comunque di grande intensità. L’uomo del match è stato sicuramente il portiere Berisha, l’estremo difensore della Spal è stato protagonista di veri e propri miracoli che hanno salvato gli ospiti fino al 94′ poi la rete di Soriano che ha ...

Bologna-Spal - accoglienza da brividi per l’allenatore Sinisa Mihajlovic [FOTO e VIDEO] : Si sta giocando il primo march valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Spal, la squadra di Sinisa Mihajlovic è reduce dal pareggio sul campo del Verona, per gli uomini di Semplici sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta. Si tratta di una partita già importante per la classifica di entrambe e per la zona salvezza, brividi all’ingresso delle squadre in campo. Presente ancora una ...

Bologna-Spa – Emozioni incredibili al Dall’Ara : accoglienza da brividi per Mihajlovic : Ingresso al Dall’Ara ricco di Emozioni per Mihajlovic: accoglienza da brividi per il tecnico del Bologna Con Mihajlovic è impossibile trattenere le Emozioni: l’allenatore serbo, come promesso, è tornato in panchina oggi per guidare il suo Bologna nel derby contro la Spal, valido per il secondo turno di Serie A. Mihajlovic, che già domenica scorsa ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona, è stato dimesso due giorni ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic continua a cercare la vita normale : dirigerà l’allenamento del Bologna questo pomeriggio : Prosegue il tentativo di Sinisa Mihajlovic di condurre una vita quanto più normale possibile, tra una cura e l’altra per la leucemia. Il tecnico del Bologna, infatti, questo pomeriggio dirigerà l’allenamento dei suoi giocatori a Casteldebole. L’ha annunciato il suo vice, Miroslav Tanjga, nella conferenza stampa che precede il match dei rossoblu con la Spal. E’ notizia di ieri sera, inoltre, la sua uscita ...

Bologna – Sinisa - sei uno spettacolo! Mihajlovic dirigerà l’allenamento di oggi dei rossoblu : Mihajlovic sorprende ancora: oggi pomeriggio guiderà l’allenamento del Bologna a Casteldebole Sinisa Mihajlovic è un vero guerriero e lo sta dimostrando ogni giorno sempre più. Dopo l’incredibile sorpresa di domenica, quando il tecnico serbo ha deciso di lasciare l’ospedale di Bologna per recarsi a Verona per guidare i suoi giocatori dalla panchina nella prima di campionato, ieri sono arrivate buone notizie: Mihajlovic è ...

Bologna-Spal - De Leo in conferenza : il ritorno di Mihajlovic e l’arrivo di Medel : Dopo il pari alla prima giornata in casa dell’Hellas Verona, il Bologna ospita domani sera la Spal nell’anticipo della seconda giornata. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo: “Il mister è tornato molto presente e molto combattivo. È il nostro condottiero, ci siamo ritrovati anche nella nostra struttura di lavoro. Era molto concentrato sugli ...

Malattia Mihajlovic - il comunicato ufficiale della Fip sul tecnico del Bologna : Malattia Mihajlovic – “Un grande esempio di forza di volonta’ e voglia di non arrendersi mai. Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, a nome di tutta la Nazionale azzurra in preparazione al Mondiale, ha fatto il piu’ sentito in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic, augurandogli ogni bene per la battaglia che il mister sta conducendo con grande coraggio”. E’ questo il comunicato ufficiale emesso dalla ...

Malattia Mihajlovic - l’allenatore del Bologna dimesso dall’ospedale : tutti i dettagli : Malattia Mihajlovic – Il Bologna è reduce dal pareggio sul campo del Verona, partita dai due volti per i rossoblu che non sono riusciti ad ottenere i tre punti all’esordio, a sorprendere è stata la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, adesso sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’allenatore. Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del primo ...

Bologna - le prime parole di Medel : “Contento di tornare in Italia. Su Mihajlovic…” : “Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato competitivo di quanto mi aspettassi”. Queste le parole di Gary Medel a Sky Sport, il centrocampista cileno ritorna in Serie A. Accolto all’aeroporto dal club manager Marco Di Vaio, il ‘Pitbull’, ritroverà in rossoblu Palacio, definito “un amico, un grande giocatore oltre che una ...

Mihajlovic e la sua lotta contro la leucemia : “Potrà andare in panchina altre volte con il Bologna” : Sinisa Mihajlovic “serve come testimonial per dare un messaggio a tutti i pazienti: ‘Sappi che che se fai un ciclo pesante di chemioterapia, dopo 40 giorni puoi ricominciare a fare quello che facevi prima, puoi iniziare il percorso pianificando il futuro professionale a breve termine, sapendo che la malattia non ti ha messo in ginocchio, sei in grado di risollevarti e ricominciare il tuo cammino'”. Lo spiega il professor ...

Mihajlovic in panchina dopo 40 giorni di chemioterapia - parla il primario di Ematologia di Bologna : “non sarà un caso isolato - ma…” : Malattia Mihajlovic: il commento del primario di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna dopo l’apparizione a sorpresa dell’allenatore serbo in panchina a Verona Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti con la sua apparizione allo stadio per la prima partita stagionale del suo Bologna: l’allenatore serbo ha fatto visita prima ai suoi giocatori in albergo per poi presentarsi in panchina a Verona con delle dovute precauzioni ...