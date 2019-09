Bimbo immigrato di tre anni preso a calci da un padre | si era avvicinato alla figlia

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Ha visto una neonata in carrozzina e con l’innocenza dei suoi tresi è, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù aledmadre dcarnagione chiara della piccola (e non un bambino come si era apin un primo momento). Troppo scura la pelle dell’altro rispettopropria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare l’“intruso”, la coppia ha aggredito il piccolo e l’uomo ha pensato bene di colpirlo con uno all’addome, infischiandosene della tenerissima età.Quindi si sono allontanati velocemente, tra gli insulti di chi ha assistitoscena e, secondo qualcuno, dopo avere ricevuto anche un sonoro ceffone per il gesto. É accaduto a Cosenza, dove la polizia, in brevissimo tempo, ha individuato e denunciato per lesioni ...

