Big Oil declassata in blocco da Redburn per il rischio clima

Fondo pensione danese espelle Big Oil : ?petrolio e clima non vanno d’accordo : Per Big Oil c’è del marcio in Danimarca. Mp Pension, un Fondo di Copenhagen con 20 miliardi di dollari in gestione, ha deciso di disfarsi delle azioni di dieci major petrolifere, tutte colpevoli di aver tradito gli Accordi di Parigi sul cambiamento climatico