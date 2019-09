Biathlon | campionati italiani estivi 2019 | Hofer e Vittozzi campioni nazionali della

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) In Val Martello sono andate in scena oggi, sabato 7 agosto, le prove Sprint valide per idiche hanno visto trionfare il brunicense Lukase la sappadina Lisa. Gli atleti delle squadre senior e junior di entrambi i sessi sono stati accolti sul tracciato altoatesino da una leggera pioggia al mattino che si è però placata prima dell’inizio delle competizioni, permettendo uno svolgimento lineare in una giornata con vento praticamente assente. Il carabiniere altoatesino, partito con il pettorale 11, si è imposto nella prova maschile in 22’50 nonostante due errori distribuiti tra la serie a terra e quella in piedi, riuscendo a sfuggire dall’assalto di un convincente Giuseppe Montello che in estate riesce spesso a mostrare tutte le sue qualità. Il biathleta dell’Esercito ha sparato in modo preciso nella prima serie a terra ed è entrato ...

