Berrettini saluta gli US Open sui social | “grazie a tutti | 2 settimane incredibili! Nadal

"Grazie New York! Due settimane pazzesche! Grazie ragazzi per il fantastico supporto, ci vediamo presto! Rafa Nadal e' semplicemente troppo forte". Con queste parole, Matteo Berrettini saluta gli US Open. Dopo una cavalcata trionfale, il tennista romano si è fermato contro Rafa Nadal in semifinale, strappando comunque complimenti ed applausi dal pubblico newyorkese, dagli addetti ai lavori e dagli stessi colleghi. Subito dopo in italiano Berrettini ha concluso: "grazie ai tifosi e agli amici che mi hanno scritto e accompagnato in queste due settimane pazzesche! Un ringraziamento speciale al mio team e alla mia famiglia".

