Bernardeschi | ' La Juventus è il club perfetto per un allentatore maniacale come Sarri'

Calciomercato Juventus - si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça : c’è un ostacolo da superare : I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio ...

La Juventus avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di Bernardeschi : Il mercato estivo si sta avviando alla conclusione e la Juventus spera di riuscire a vendere alcuni giocatori. Al momento, però, su questo fronte sembra tutto fermo visto che stamattina sembra sfumata l'ipotesi Roma per Daniele Rugani. I giallorossi avrebbero raggiunto un accordo con il Manchester United per Smalling. Adesso resta da capire se per Daniele Rugani si aprirà qualche nuova opportunità di mercato. In attesa di capire se si muoverà ...

“Federico Bernardeschi papà - il calciatore della Juventus e Veronica Ciardi hanno avuto un figlio” : Federico Bernardeschi è diventato papà. A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia. Ai microfoni di Andrea e Michele su Radio Deejay, ha fatto sapere che il calciatore della Juventus e della Nazionale e la compagna, l'ex concorrente del 'Grande Fratello' Veronica Ciardi, sono diventati genitori già diversi mesi fa. Federico Bernardeschi, attualmente concentrato sul Campionato di Serie A, e l'ex concorrente del ‘Grande Fratello' Veronica ...

Juventus - pochi cambi contro l'Inter : Sarri punta sul trio Bernardeschi - Mandzukic - CR7 : Juventus - Inter non è una partita come le altre, questo è il pensiero dei tifosi bianconeri e nerazzurri, ma sono anche le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri proprio alla vigilia della partita. Quest'oggi alle 13:30 le due squadre si affronteranno in amichevole e i Campioni d'Italia si presenteranno con una formazione molto competitiva. Maurizio Sarri vuole ripartire da ciò che si è visto di buono nel secondo tempo ...

Juventus - Bernardeschi : 'In Champions credo che ogni anno possa essere quello buono' : La Juventus da qualche giorno è in Asia per la tournée estiva. I bianconeri di Maurizio Sarri stanno disputando importanti amichevoli. Tra i vari test, domani è in programma la sfida contro l'Inter a Nanchino. Uno dei titolari contro i nerazzurri dovrebbe essere Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino si è raccontato a 'La Gazzetta dello Sport' e ha trattato diversi argomenti. Bernardeschi ha parlato del suo ruolo, dei metodi di Sarri, ...

Juventus - Bernardeschi allo scoperto : “Sarri è completamente diverso da Allegri. Chiesa? Dico che…” : L’esterno bianconero ha parlato dei nuovi metodi di Sarri e del futuro di Federico Chiesa, mandandogli un chiaro messaggio La situazione rispetto all’anno scorso è cambiata, conseguenza dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri. LaPresse/Jennifer Lorenzini Nuova identità tattica e ritmi altissimi sono le novità rispetto al passato apportate dall’ex Chelsea, maniaco ...

Juventus - Bernardeschi lancia segnali alla dirigenza : da Higuain a Federico Chiesa : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di Serie A, tutti a caccia della Juventus con i bianconeri che si sono ulteriormente rafforzati sul mercato. Si candida ad essere un assoluto protagonista Federico Bernardeschi, indicazioni a 360° del bianconero in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ho sempre detto che la cosa fondamentale è la testa e questo lo credo fortemente. Ogni anno ...

Juventus - Bernardeschi : 'Peccato per il risultato - ma abbiamo fatto bene' : Alle ore 13:30 la Juventus è scesa in campo a Singapore per disputare la prima amichevole della stagione. I Campioni d'Italia hanno fatto il loro esordio nella International Champions Cup contro il Tottenham venendo battuti per 3-2: i bianconeri hanno fatto vedere cose buone, anche se sicuramente, essendo la prima uscita stagionale, ci sono cose da migliorare....Continua a leggere