Benevento, operaio muore in cantiere

Undi 57 anni è morto mentre lavorava in unedile. L'uomo era impegnato in lavori di scavo per la realizzazione di una fognatura, quando è stato travolto e sepolto dal terreno. L'incidente è avvenuto a Torrecuso, in provincia di. Inutile l'intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.(Di sabato 7 settembre 2019)