Basket | Mondiali 2019 | Gianni Petrucci | “Un’occasione persa | un epilogo molto amaro | ma

Basket - Mondiali 2019 : il Porto Rico ai raggi X. David Huertas il miglior marcatore della squadra allenata da Eddie Casiano : Sarà l’ultimo avversario, in una partita ormai valevole solo per la classifica dal 9° al 16° posto, dell’Italia in questi Mondiali di Cina 2019: si tratta di Porto Rico, che ha guadagnato l’accesso alla seconda fase battendo Iran (con tiro a sette decimi dalla fine di Javier Mujica) e Tunisia, perdendo invece con la Spagna. Anche per i Portoricani il discorso iridato è virtualmente già chiuso, a causa del -43 rimediato dalla ...

LIVE Stati Uniti-Grecia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita imperdibile - Antetokounmpo vuole trascinare gli ellenici all’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stati Uniti-Repubblica Ceca – Stati Uniti-Turchia – Stati Uniti-Giappone – I roster delle 32 squadre – Il programma della giornata Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che apre la seconda fase degli Stati Uniti ai Mondiali di basket di Cina 2019. Di fronte c’è la Grecia, in quello che è a tutti gli effetti il vero incontro di cartello di ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 7 settembre. Show Grecia-Usa e Francia-Lituania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata – I gruppi della seconda fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di Basket 2019. Ieri si è aperta la seconda fase della competizione iridata ed anche oggi ci saranno quattro partite una più importante dell’altra. Probabilmente solo la partita delle 10.00 sembra avere un esito scontato, visto che ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Porto Rico. Orario - tv - streaming e programma : Sulla carta non conta nulla, ma l’Italia ha comunque voglio di vincere per chiudere nel migliore dei modi la sua rassegna iridata 2019. Italia e Porto Rico si sfideranno domenica alle 10.30 a Wuhan, in palio c’è poco o nulla, ma bisogna comunque onorare la competizione. Le due formazioni sono già aritmeticamente eliminate, dopo le rispettive sconfitte con Spagna e Serbia. Tutto farebbe pensare ad un match decisamente alla portata dei ...

Basket - Mondiali 2019 : presentazione partite di oggi (7 settembre). Sfida stellare Stati Uniti-Grecia - occhi puntati anche su Francia-Lituania : Parte la seconda giornata della seconda fase ai Mondiali di Basket di Cina 2019, con la restante metà dei gironi che portano ai quarti di finale e di quelli di classificazione dal 17° al 32° posto che prendono il via. Andiamo a vedere cosa ci riserverà la giornata GIRONE K (a Shenzhen) BRASILE-REPUBBLICA CECA (10:30) Stati Uniti-Grecia (14:30) Sarebbe stata la gara più attesa di tutte nella giornata di lunedì, ma un colpo di mano del Brasile ha ...

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma di tutte le partite. Il calendario completo (7 settembre) : Nell’ottava giornata dei Mondiali di Cina 2019 si disputeranno quattro partite della seconda fase a gironi, la prima e la seconda dei gruppi K, L, O e P, i primi due validi per le posizioni finali della competizione dalla prima alla sedicesima, gli altri due per quelle dalla diciassettesima alla trentaduesima. Aprirà il programma alle 09.30 italiane, per il girone O di Dongguan, Nuova Zelanda-Giappone, seguiranno alle 10.00 in ...

ItalBasket addio Mondiali - azzurri fanno mea culpa : Fuori, con molti rimpianti. L'Italia del basket saluta il Mondiale cinese. Ai quarti, con la Serbia, va la Spagna, che ha battuto gli azzurri 67-60, al termine di un incontro nervoso, con tanti errori al tiro su entrambe i fronti, equilibrato. Il rammarico del coach Meo Sacchetti e dei suoi ragazzi sta proprio in questo. Avessero perso di 20 punti... Invece sul parquet di Wuhan il ko e' maturato nei minuti finali, dopo che l'Italia era rimasta ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia aggrappata ai soliti noti e panchina non all’altezza. Specchio di una Serie A invasa da stranieri : L’epilogo deludente della partita contro la Spagna, che ha escluso gli azzurri dai Mondiali 2019 di Basket, porta in dote numerose riflessioni. La sensazione è che questa generazione, seppur priva di qualche elemento come Niccolò Mell e Andrea Bargnani, abbia fallito ancora una volta. Sicuramente i vari Marco Belinelli, Danilo Gallinari e capitan Gigi Datome rimarranno nella mente degli appassionati, ma, con i numerosi fallimenti in ...

Basket - Mondiali 2019 : la coperta corta ed età media delle stelle ormai elevata. Preoccupa il futuro - pochi ricambi all’orizzonte : Finiscono (virtualmente, perché c’è ancora una partita da giocare, quella di domenica contro Porto Rico, valevole più per il piazzamento finale che per altro) i Mondiali dell’Italia, dopo la sconfitta con la Spagna, e comincia il tempo delle analisi. Tra le molte cose che racconta questa rassegna iridata, una riguarda il problema che lega a doppio filo l’età media dei big azzurri e l’annoso problema dei ricambi, ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - un torneo come da copione. Cosa è mancato per approdare ai quarti di finale : E’ finita con tanti rimpianti, perchè, come detto anche da alcuni giocatori, l’opportunità era grande e l’occasione di battere la Spagna c’era. L’Italia è eliminata dal Mondiale di Basket e fatali sono state le sconfitte con la Serbia nella prima fase e soprattutto quella di oggi contro gli spagnoli. Due ko contro squadre più esperte e forti di noi, anche se c’è la sensazione che soprattutto con la formazione ...

Mondiali Basket 2019 – Datome amareggiato dopo il ko : “c’è grande rammarico” : Gigi Datome deluso e amareggiato dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ai Mondiali di Basket 2019 Gigi Datome non nasconde la delusione e l’amarezza dopo la sconfitta della Nazionale italiana di Basket ai Mondiali 2019 che ha mandato definitivamente out gli azzurri dalla rassegna iridata. ”E’ stata una grande opportunità sprecata e c’è grande rammarico. L’attacco alla fine si è impantanato, mi ...

Mondiali di Basket 2019 – Sacchetti sincero dopo il ko : “quando la palla ha iniziato a scottare abbiamo sbagliato” : Il commento di Meo Sacchetti dopo il ko degli azzurri ai Mondiali di Basket 2019: le parole del ct della Nazionale italiana Una sconfitta che fa male, quella di oggi pomeriggio per gli azzurri del Basket ai Mondiali 2019. L’Italia ha detto definitivamente addio alla rassegna iridata, cedendo alla tosta Spagna, dopo un match di alti e bassi, nel quale ha dimostrato di poter tenere testa alla formazione iberica. “Questa sconfitta ...

La Spagna non fa sconti - l'ItalBasket saluta i mondiali : La Spagna non fa sconti, l'Italbasket saluta i mondiali. In una gara valida per la seconda giornata dei mondiali di basket, l'Italia si è arresa

Mondiali Basket 2019 – Belinelli durissimo con se stesso dopo il ko con la Spagna : “ho giocato una pessima partita” : Marco Belinelli fa mea culpa dopo la sconfitta degli azzurri contro la Spagna: le parole dell’azzurro dopo l’eliminazione dai Mondiali di Basket 2019 Pomeriggio amarissimo per gli appassionati italiani della palla a spicchi: la Nazionale azzurra è stata sconfitta dalla Spagna nella seconda fase dei Mondiali di Basket 2019, in corso in Cina. Un ko che fa male, perchè mette fuori gioco la squadra di Sacchetti, che ha dimostrato ...