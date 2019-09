Baseball | Europei 2019 | Italia al debutto nel torneo continentale | si comincia contro la

Italia-Francia Baseball oggi - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Inizia quest’oggi l’avventura degli Europei di baseball 2019, rassegna che in Germania metterà di fronte le dodici migliori formazioni del Vecchio Continente, a caccia di un titolo prestigioso, ma anche di grosse speranze di qualificazione alle Olimpiadi. Toccherà subito all’Italia, che alle ore 15 scenderà in campo contro la Francia nell’ultima sfida del gruppo B, per un match da non sbagliare, e che potrebbe rivelarsi ...

Baseball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei fondamentali in vista del Preolimpico : Come in molte delle manifestazioni sportive di questo 2019, anche negli Europei di Baseball c’è una sorta di faccia nascosta, in questo caso non della Luna, ma del Giappone: è da Bonn e Solingen che parte la caccia a Tokyo 2020 per l’Europa. Dalla manifestazione continentale, infatti, le prime cinque classificate avranno accesso al torneo di qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno per la quota europea e africana. Per ...

Baseball - Europei 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Scontro diretto con la Spagna per il primato : Si apriranno domani gli Europei di Baseball a Bonn e Solingen per l’Italia, chiamata al doppio obiettivo di migliorare il terzo posto del 2016 e di qualificarsi per il torneo di Parma e Bologna che, dal 18 al 22 settembre, darà la possibilità di volare a Tokyo 2020. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulle cinque formazioni che gli azzurri affronteranno nel primo girone. AUSTRIA Terza squadra sul cammino dell’Italia, dovrebbe anche ...

Baseball - Europei 2019 : come vederli in tv e streaming. Il palinsesto completo : Siamo ormai sempre più vicini all’appuntamento con gli Europei di Baseball 2019, che in quel di Bonn (Germania) metteranno di fronte le dodici migliori formazioni del Vecchio Continente, a caccia di un titolo molto importante, soprattutto per in ottica Premier 12. Due gironi eliminatori e una formula inedita, che comprenderà i quarti di finale al posto di una seconda fase a raggruppamenti, per una fase ad eliminazione diretta da subito ...

Baseball : Italia vittoriosa 4-3 nell’ultima amichevole contro la Spagna - ora testa agli Europei : Si chiude con un successo il ciclo di amichevoli contro la Spagna della Nazionale Italiana di Baseball, ultimo appuntamento prima degli Europei di Bonn, in cui gli azzurri si impongono per 4-3, al termine di una gara molto avvincente, e mai del tutto al sicuro. Per sbloccare il punteggio bisogna aspettare fino al quarto inning, quando l’Italia realizza ben quattro valide, convertendo in due corse il singolo di Erik Epifano, con Beau Maggi ...

Baseball - Europei 2019 : la formula della manifestazione. Novità rispetto al passato : inseriti i quarti di finale : Siamo ormai vicinissimi al via degli Europei di Baseball 2019, che dal 6 al 15 settembre metteranno di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente in quel di Bonn (Germania), con sostanziali Novità rispetto alle precedenti edizioni, soprattutto nella formula. Le dodici selezioni al via sono divise infatti in due gironi, con l’Italia inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Belgio, Francia, Croazia e Austria, mentre nel gruppo A ...

Baseball - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Alcune scelte ancora da finalizzare - decisivi i test in Spagna : Con l’avvicinamento agli Europei di Baseball, si sta delineando il quadro dei giocatori che andranno a disputarlo con la maglia azzurra. Dal momento che, stando a quanto dichiarato da Gilberto “Gibo” Gerali, i convocati effettivi saranno resi noti dopodomani, al termine delle quattro gare in Spagna contro la selezione iberica, andiamo a vedere quali possono essere i sicuri e i probabili della spedizione italiana. Tra i ...

Baseball - Europei 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Mancano quattro giorni al debutto dell’Italia agli Europei di Baseball per l’edizione 2019. La Nazionale del manager Gilberto Gerali intende riscattare il risultato del 2016, quando giunse al terzo posto alle spalle dell’Olanda, 22 volte vittoriosa nella manifestazione contro le 10 degli azzurri. Si tratta di un’edizione molto importante, perché con i primi cinque posti si va a giocare il torneo di qualificazione alle ...

Baseball : riscatto Italia - Spagna sconfitta 12-8 nella seconda amichevole pre-Europei : Prosegue con un successo il cammino nella Nazionale Italiana di Baseball nelle amichevoli di avvicinamento agli Europei 2019, con gli azzurri capaci di sconfiggere 12-8 la Spagna nel secondo dei quattro test match, impressionando per larghi tratti, in una sfida dai ritmi serrati. Avvio di gara in favore dell’Italia, che nel secondo inning realizza ben quattro corse, attraverso il singolo a basi piene di Jose Ferrini, ma anche al doppio di ...

Baseball - Europei 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Si avvicinano a grandi passi gli Europei di Baseball 2019, che si terranno in Germania, tra Bonn e Solingen, dal 7 al 15 settembre. Sarà l’occasione, per l’Italia, di cercare l’undicesimo titolo europeo in una disciplina che da sempre ha nell’Olanda la sua capostipite nel continente europeo. Non sarà, però, una manifestazione continentale semplice per la nostra Nazionale, perché attorno a Italia e Olanda sono cresciute ...

Baseball : Italia sconfitta nel finale dalla Spagna nella prima di quattro amichevoli che precedono gli Europei : Comincia in modo amaro la serie di quattro test amichevoli dell’Italia in Spagna, per i festeggiamenti del 75° anniversario della fondazione della RFEBS, la federazione di Baseball e softball iberica. Gli azzurri sono stati sconfitti a Sant Boi de Llobregat (comune catalano della cintura periferica di Barcellona) per 6-7, cadendo vittime di un finale sfortunato, con due home run nel giro di pochissimi minuti a condannare gli uomini di ...

Baseball - i convocati dell’Italia per le amichevoli con la Spagna. Attesa per Europei e Preolimpico : Mentre è in pieno corso di svolgimento la serie scudetto tra Fortitudo Bologna e San Marino, con gli emiliani in vantaggio per 2-0, si avvicina a grandi passi un mese di settembre che si profila come un vero e proprio zenith del quadriennio per la Nazionale italiana di Baseball. Dal 7 al 15 settembre si svolgeranno a Bonn (Germania) i Campionati Europei, mentre pochi giorni dopo, dal 18/9 al 22/9, sarà il Bel Paese ad ospitare a Bologna e Parma ...