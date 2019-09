Baseball | Europei 2019 | inizio positivo per l’Italia | Francia sconfitta 16-2 in una sfida

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana diagliin corso a Bonn, in Germania, con la selezione azzurra capace di sconfiggere 16-2 la, al termine di unadominata alla distanza, dopo l’interruzione per pioggia. Avvio di gara equilibrato, con il punteggio che non si schioda dallo 0-0 per i primi due inning, mentre nella terza frazione il singolo di Chris Colabello spedisce in casa base Andrew Maggi. Nel quarto parziale l’Italia parte a razzo, con due fuoricampo di Federico Celli e Sebastiano Poma, ma si fa rimontare nell’end da Andy Paz e Frederic Hanvi, mentre la corsa di Giuseppe Mazzanti porta il tabellone sul 4-2, prima di un intenso acquazzone che ferma la partita. Alla ripresa, è proprio la Selezione del Bel Paese a far voce grossa, siglando ben cinque corse nel sesto inning, allungando nell’ottava ...

