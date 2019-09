Barchette - Quelle sportive senza un tetto FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 7 settembre 2019) Zero copertura in caso di pioggia e parabrezza ridotto al minimo, quando presente: nascono così le tradizionalicompromessi per automobilisti che non temono il freddo e le intemperie. In molti casi, delle vere instant classic, prodotte in pochi esemplari e oggetto del desiderio di facoltosi collezionisti. Ne abbiamo raccolto numerosi esempi nella nostra galleria di immagini, dalla Ferrari 166MM carrozzata Touring, che ha dato origine alla definizione barchetta, a una coppia di recenti modelli del Cavallino, passando per una lunga serie di scoperte, quasi tutte ad altissime prestazioni.

