Bando servizio civile | Roma | invio della domanda solo online | scadenza 10 ottobre

Campidoglio : online Bando 2019/20 per Servizio Civile Universale : Roma – È online il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale 2019 di Roma Capitale. I progetti previsti da Roma Capitale per l’annualita’ 2019/2020 sono ben 35 e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 268 giovani. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale a persone fragili e con problemi educativi, con particolare attenzione ad anziani, minori e persone con disabilita’ che si ...

Bando di Servizio Civile : annunciati posti per oltre 39mila volontari : Il Servizio Civile rappresenta un'ottima opportunità per i giovani under 29 che vogliano fare un'esperienza formativa, personale e professionale allo stesso tempo. Ogni anno, vengono erogati bandi funzionali alla selezione di nuovi volontari da impiegare in progetti di varia natura, che spaziano in numerosi contesti: sociale, civico, legale, artistico e assistenziale....Continua a leggere