ASUS ROG Phone II - prova

Fonte : eurogamer

(Di sabato 7 settembre 2019) Berlino - In occasione di IFA 2019,ha organizzato un evento stampa a porte chiuse per presentare tutta la sua nuova line-up di prodotti elettronici. Una parte dell'evento è stato dedicato proprio alla presentazione del ROGII, la nuova versione dello smartgaming targato Republic of Gamers. All'evento, dopo una breve presentazione in cui venivano illustrate specifiche tecniche, features e upgrade rispetto al precedente modello, ci è stata data l'opportunità di effettuare un lungo hands-on su quello che appare indubbiamente lo smartgaming più potente sul mercato, come potete vedere dalla scheda tecnica nel box dedicato.L'aspetto, il form-factor ed il design richiamano in tutto e per tutto il modello dell'anno scorso. Una scelta che denota continuità, ma anche la volontà di migliorare quegli aspetti dove il prodotto di ROG non aveva convinto particolarmente. Le ...

