Assunzioni Ferrovie dello Stato | 4000 posti per diplomati e laureati | scadenza a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo diitaliane, il quale ha annunciato un piano diper il 2019 che porterà all'ingaggio di ben 4.000 persone per diversi profili. I reclutamenti, in realtà, rientrano nel progetto industriale diper il triennio 2019-2023, il quale ha come obiettivo la creazione di oltre 15miladi lavoro diretti e ulteriori 120mila con l’indotto nell'arco di cinque anni. Idi lavoro offerti da Trenitalia sono ben distribuiti in tutte le regioni italiane e città come: Roma, Napoli, Torino, Bologna, Ancona, Bari, Venezia, Milano, Trieste e Verona. Le figure ricercate da Trenitalia a partire dal 2019 Il programma di Fs, per l'appunto, prevede il reclutamento di personale per sopperire all'assenza delle seguenti figure: capotreno, capostazione, addetti alla manutenzione, responsabili dell'assistenza ...

