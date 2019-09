Ascolti Tv Venerdì 6 settembre | 2 | 6 milioni per Miss Italia

Ascolti TV | Venerdì 6 settembre 2019. Miss Italia arriva al 19.6% : Alessandro Greco - Miss Italia 80 Nella serata di ieri, su Rai1 la finale di Miss Italia 80 ha conquistato 2.679.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire SWAT è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Samson – La vera storia di Sansone ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Venerdì 30 agosto 2019. Don Matteo 12% - Un Amore che Ritorna 9.8%. Bake Off 2019 al 7.9% in simulcast : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 1.986.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Un Amore che Ritorna ha raccolto davanti al video 1.736.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 In Punta di Piedi con la Morte ha interessato 1.053.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 G.I. Joe – La Nascita dei Cobra ha catturato l’attenzione di 942.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Miami ...

Ascolti Tv Venerdì 30 agosto - Don Matteo (12%) meglio di Rosamunde Pilcher (9.8%) - 7.9% complessivi per Bake Off : Ascolti Tv Venerdì 30 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Don Matteo 11 replica – Rai 1 – 1.986 milioni e 12% 15-64 Commerciale 9.3/10.2% 989/919 mila 15-34 Giovani 5.3/4.8% 109/84 mila +55 Adulti 14.3/16.25% 1.4/1.287 mln R.Pilcher: Un amore che ritorna 1a Tv – Canale 5 – 1.736 milioni e 9.8% 15-64 Commerciale 8.65% 896 mila 15-34 Giovani 4.9% 98 mila +55 Adulti 11.8% 1.11 mln Bake Off Italia ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 23 agosto : Grand Tour chiude e vince : Il viaggio di “Grand Tour” tra Sardegna e Veneto ha conquistato la prima serata del 23 agosto: sono stati 1 milione 842mila (12% di share) i telespettatori che hanno seguito il doppio appuntamento con la trasmissione di Lorella Cuccarini. In particolare la prima parte ha avuto un seguito di 2 milioni 51mila spettatori (12.16%), mentre la seconda di 1 milione 583mila (11.68%). Ascolti tv prime time La serata prevedeva anche su Canale ...

Ascolti Tv Venerdì 23 Agosto - l’ultima di Grand Tour (12%) - Immaturi – Il viaggio (10.4%) : Ascolti Tv Venerdì 23 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Grand Tour: Sardegna – Veneto (ultima puntata) – Rai 1 – 1.842 milioni e 12% Immaturi – Il viaggio – Canale 5 – 1.670 milioni e 10.4% Frammenti di Bugie – Rai 2 – 1.245 milioni e 7.6% Io sono leggenda – Italia 1 – 1.193 milioni e 7.2% Sole Cuore Amore – Rai 3 – 721 mila e 4.3% Gli spietati – Rete 4 – 647 mila e 4.6% X Factor il sogno – Tv8 – ...

