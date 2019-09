Ascolti TV | i debutti della nuova stagione 2019 2020 confrontati con quelli dell’anno

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 7 settembre 2019) Miss Italia 80 Latvè ufficialmente partita e il tema caldo degli, da sempre crocevia per la riuscita o meno di un programma, è tornato ad animare (ed agitare) diretti interessati e appassionati di numeri. DavideMaggio.it ha così deciso di ‘monitorare’ tutti i, confrontandoli condello scorso anno. Ecco chi sale e chi scende.6 settembreMiss Italia 80 ↑ venerdì 6 settembre: 3.224.000 – 15% (anteprima) / 2.679.000 – 19.6% lunedì 18 settembre 2018: 1.004.000 – 4% (anteprima) / 696.000 – 5% (5.7% in simulcast con La7D) Il contesto: la kermesse è tornata su Rai 1 dopo sette anni di assenza con la conduzione di Alessandro Greco. Lo scorso anno la finale, guidata da Francesco Facchinetti con Diletta Leotta, è stata trasmessa da La7 di lunedì, nella stessa serata in cui Rai 1 trionfava con la ...

