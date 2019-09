Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Annaera in lizza per diventare una delle nuove ministre dell’esecutivo giallo-rosso ma alla fine il dicastero per le pari opportunità è stato affidato a Elena Bonetti. Ma,riporta Il Corriere, la deputata del Pd non è stata definitivamente messa da parte. Annadovrebbe entrare comunque nell’esecutivo.ministra dell’istruzione per tallonare Lorenzo Fioramonti. Dunque, prima la delusione per il mancato dicastero, poi l’entusiasmo per il nuovo ruolo.Un indizio che conferma il nuovo incarico diarriva dall’Inghilterra dove terrà un intervento il 13 settembre al Circolo del Pd die in cui vienepresidente nazionale del Pd eall’Istruzione”.La deputata dem, tramite il suo ufficio stampa, spiega che «il volantino dell’iniziativa a ...

MinaA8I96793095 : RT @HuffPostItalia: Ascani presentata a Londra come vice-ministro all’Istruzione: ma le nomine non ci sono ancora - HuffPostItalia : Ascani presentata a Londra come vice-ministro all’Istruzione: ma le nomine non ci sono ancora -