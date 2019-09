Archeologia | Enna | conclusi lavori a villa romana di Gerace

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Palermo, 7 set. (AdnKronos) –, finanziati dalla Regione siciliana, di sistemazione dell’area archeologica delladi contrada, a. L’attività di restauro conservativo dei mosaici, già messi in luce nelle campagne di scavo precedenti, è consistita nella pulizia dell’intera zona e nella realizzazione di percorsi di visita e supporti didattici. Ultima tappa è stata l’installazione della copertura. Il governo Musumeci ha messo a disposizione 500mila euro per le campagne di ricerca, scavo, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione nei siti archeologici minori dell’Isola. Questo primo impegno ha finora riguardato, oltre a, altri sette cantieri nelle province di Palermo (Complesso di età medievale di San Giovanni degli Eremiti); Catania (con le Terme di contrada Castellitto); ...