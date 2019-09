Archeologia | Enna | conclusi lavori a villa romana di Gerace 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) (AdnKronos) – “La ripresa deidi scavo, ricerca e conservazione del prezioso patrimonio archeologico siciliano è una delle priorità per il mio governo – ha sottolineato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci – Ci eravamo posti un primo obiettivo di riavviare un’attività che tanto lustro ha dato, in passato, alla Sicilia e lo abbiamo raggiunto. E’ soltanto una prima tappa, si apre una nuova stagione che consentirà alla nostra terra di ottenere un duplice risultato: arricchire l’offerta culturale del nostro patrimonio archeologico a turisti, studiosi e curiosi e riappropriarsi di una tradizione scientifica indispensabile per lo studio e la conservazione della nostra memoria”. L'articolodi(2) CalcioWeb.