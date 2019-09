Apollo 11 | la storica missione della Nasa in presa diretta nei The Space Cinema

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Per rivivere quelle ore e quei giorni epici che hanno dato vita a un’infinità di film caposaldostoria del, arriva nei Theil 9, 10 e 11 settembre,11, il documentario di Todd Douglas Miller per rivivere “in” e per la prima volta al, la. Il racconto di quel viaggio epico, che al Sundance Film Festival 2019 si è aggiudicato il Premio SpecialeGiuria Documentari per il Miglior Montaggio, consente allo spettatore di tornare indietro nel tempo a quei momenti di 50 anni fa, calandosi nella prospettiva degli astronauti,squadra ‘Mission Control’ e dei milioni di spettatori sintonizzati dalla Terra, rivivendo tutta l’adrenalina di quei giorni e la tensione di quelle ore memorabili in cui il genere umano compì un balzo gigantesco verso il futuro.11, eventotografico proposto nelle sale ...

ciro_jc : Nelle sale “Apollo 11” , il documentario sulla storica missione del 1969 ricco di materiali inediti -