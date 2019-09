Andrea Damante commenta il libro di Giulia De Lellis | “Talmente trash | fatto per

Andrea Damante : "Il libro di Giulia De Lellis? Mi spiace che abbia buttato via la nostra storia così..." : Il libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con Stella Pulpo, Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), visto le numerose anticipazioni, è un best-seller praticamente annunciato.Come già sappiamo, infatti, la social influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di mettere nero su bianco, in un libro appunto, la storia d'amore con Andrea Damante terminata a causa dei ripetuti tradimenti di lui, come ...

Andrea Damante sul libro di Giulia De Lellis : 'Rivelazioni trash per guadagnare più soldi' : Cosa ne pensa Andrea Damante del libro che Giulia De Lellis ha scritto sul loro amore? A questa domanda, che si sono fatta in tantissimi da quando è stata annunciata l'uscita di "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", ha risposto il dj in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Gente". Il ragazzo si è detto dispiaciuto per come l'influencer ha buttato via la loro relazione e, nonostante ammetta di aver commesso degli ...

Giulia De Lellis - atroce vendetta contro il suo ex Andrea Damante : "Mangio la pasta" : Una vendetta atroce, senza pietà. A pochi giorni dall'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, Giulia De Lellis ha regalato sul suo profilo Instagram degli stralci in cui rivela che l'ex Andrea Damante non la lasciava libera di mangiare: "Ho preso tre chili