Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | maltempo in arrivo | criticità idrogeologica da

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) La Protezione civile delha diffuso un’codice giallo per: l’avviso è valido dalle 8 di domani mattina e fino alle 8 di lunedì. Nella giornata di domani un fronte interesserà il Triveneto richiamando correnti umide meridionali sulla regione: al mattino saranno probabili piogge sparse in genere deboli o moderate. Nelle ore successive, e specie dal pomeriggio e in serata, le precipitazioni saranno da abbondanti a intense e a carattere temporalesco in particolare nelle aree tra pianura e Prealpi. Sulla costa e in quota invento da sud in genere moderato, anche sostenuto. Nella notte e al mattino di lunedì possibili residue piogge anche temporalesche più probabili sulla costa. L'articoloinda domani mattina ...

