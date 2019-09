Alla Mostra del Cinema di Venezia la rivincita di Joker

Fonte : domanipress

(Di sabato 7 settembre 2019) Assegnati dalle cinque giurie internazionali nel corso della Cerimonia di premiazione (sabato 7 settembre, ore 19.00)76 La Giuria di76, presieduta da Lucrecia Martel e composta da Stacy Martin, Mary Harron, Piers Handling, Rodrigo Prieto, Shinya Tsukamoto, Paolo Virzì, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi: LEONE D’ORO per il miglior film a:di Todd Phillips (USA) LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: J’ACCUSE di Roman Polanski (Francia, Italia) LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a: Roy Andersson per il film OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS) (Svezia, Germania, Norvegia) COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: Ariane Ascaride nel film GLORIA MUNDI di Robert Guédiguian (Francia, Italia) COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: Luca Marinelli nel film ...

