Algeria | Ghoulam rischia di diventare un caso | il ct Belmadi | “Non convocato per un

CorSport : Ghoulam dice no all’Algeria. Per la sua nazionale diventa un caso : Ghoulam ha detto no all’Algeria. Il terzino del Napoli ancora non si sente in forma ha declinato l’invito per l’amichevole di lunedì con il Benin, scrive il Corriere dello Sport. Dopo aver già rifiutato la convocazione per la Coppa d’Africa che i suoi colleghi hanno poi conquistato. Ghoulam era stato inserito nell’elenco dei convocati e invece ha preferito restare al lavoro a Castel Volturno. Il ct algerino Belmadi è sembrato infastidito nello ...