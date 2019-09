Alan Kurdi | evacuati 5 migranti Cecilia Strada | “Uno ha cercato di togliersi la vita”

«Motivi sanitari» : evacuati cinque migranti a bordo della Alan Kurdi : Giovedì il nuovo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aveva negato lo sbarco dei profughi confermando la validità del decreto sicurezza. Nuovo appello del deputato dem Matteo Orfini,perchè il Viminale revochi il divieto di ingresso in porto perchè «discontinuità significa via le politiche di Salvini»

Cinque migranti evacuati dalla Alan Kurdi. Uno di loro ha tentato il suicidio : L’appello di Cecilia Strada: «Malta deve indicare un porto sicuro, l’Italia ha vietato l’ingresso. La vergogna continua»

Migranti : Fratoianni - 'far sbarcare da Alan Kurdi segno di discontinuità' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "Fate sbarcare i naufraghi che sono a bordo della nave Alan Kurdi". A scriverlo su Twitter è Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. "E' il segnale di quella discontinuità - aggiunge - che serve a questo Paese per recuperare dignità ed umanità".

Alan Kurdi - evacuati 5 migranti per motivi di salute. La Ong : «Uno dei naufraghi ha tentato il suicidio» : Cinque dei 13 migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Lo conferma all'ANSA lo staff della Sea Eye, che da oltre una settimana è al largo di Malta in attesa...

Migranti : Fratoianni - 'far sbarcare naufraghi Alan Kurdi' : Roma, 7 set. (AdnKronos) – 'Fate sbarcare i naufraghi che sono a bordo della nave Alan Kurdi. ' Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana. 'è il segnale di quella discontinuità -aggiunge- che serve a questo Paese per recuperare dignità ed umanità".

Cecilia Strada : "Un naufrago della nave Alan Kurdi ha tentato il suicidio" : L'ex presidente di Emergency si trova a bordo dell'imbarcazione ferma al largo di Malta con 13 migranti

Migranti : Orfini - 'Nuovo governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di

Migranti : Mediterranea - 'Governo assegni subito porto sicuro a nave Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Cecilia Strada - 'uno dei naufraghi Alan Kurdi ha tentato suicidio' : Palermo, / set. (AdnKronos) - "Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della #AlanKurdi, ancora bloccata in acque internazionali. Malta dovrebbe indicare un porto sicuro ma non lo fa, l'Italia ha ribadito il divieto di ingresso. La vergogna europea continua". E' la denuncia di

Porti chiusi anche con il nuovo governo? Il caso della Alan Kurdi imbarazza il Pd : Il Viminale: il decreto sicurezza è ancora in vigore. Ma Orfini va all'attacco: "Il governo faccia subito sbarcare i...