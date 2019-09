Al Festival di Venezia il filo rosso tra Kusturica | De Laurentiis | Maradona | Castel

I vincitori del Festival di Venezia : Il Leone d'oro è andato al film "Joker" di Todd Philips; Luca Marinelli ha vinto il premio per il miglior attore, Ariane Ascaride quello per la miglior attrice

"Joker" ha vinto il Leone d'oro al Festival del Cinema di Venezia : Il Leone d'oro della 76esima Mostra del Cinema di Venezia è andato al film Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix. I premi principali Il premio "Marcello Mastroianni" dedicato al miglior attore emergente è stato assegnato a Toby Wallace per il film Babyteeth di Shannon Murphy (Australia). Il premio speciale della giuria andato a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (Italia). Assente il regista, ...

Festival di Venezia - Andrea Riseborough senza veli sul red carpet per Roberto Saviano : Uno dei momenti più piccanti della mostra del cinema di Venezia è stato durante il red carpet della serie ZeroZeroZero tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. L’attrice Andrea Riseborough ha dato spettacolo con un vestito color acquamarina che lasciava poco all’immaginazione. Lo spacco era più

Festival del Cinema Venezia - gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO : Festival del Cinema Venezia, gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO Secondo gli organizzatori della protesta ci sarebbero circa 400 manifestanti. In un post su Facebook era stato lanciato l'appello ad aderire alla manifestazione: "Chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica". ...

Karina Cascella : 'influencer al Festival Venezia?'/ 'Alcuni dovevano stare a casa' : Karina Cascella sula polemica degli influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: ' tanti avrebbero fatto bene a restare a casa'

Temptation Island - Ilaria al Festival del Cinema di Venezia : "Non ho percepito un euro" : Continuano le polemiche sulla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia di influencer e personaggi divenuti celebri grazie a reality show. L'ultima ad essersi espressa sull'argomento, rispondendo alle accuse che sono volate sul web, è stata Ilaria Teolis, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.Ilaria Teolis ha chiarito in una diretta Instagram il motivo per il ...

“Che ci fa qui?”. Stupore all’arrivo di Ilaria Teolis (Temptation Island) al Festival del cinema di Venezia : Fino al 7 settembre si tiene presso il Lido di Venezia la 76esima edizione del Festival del cinema di Venezia. Anche quest’anno l’evento cinematografico vede i più importanti volti del grande schermo calcare il red carpet dell’ambito Festival. Ma, a catalizzare in particolar modo l’attenzione mediatica, sono i volti noti al pubblico del piccolo schermo, che hanno presenziato all’evento made in Venezia. La lista è lunga: Giulia De Lellis insieme ...

Non era mai accaduto prima… Festival del Cinema di Venezia - tutti senza parole : A Venezia non era mai successo prima. E invece quest’anno è successo. Non solo non sarà presente il regista Franco Maresco ma la stessa conferenza stampa di presentazione del film in concorso a Venezia 76, “La mafia non è più quella di una volta”, è stata annullata. Il che significa che il film non verrà presentato dai produttori né dai protagonisti. La cosa fa scalpore perché a Venezia, come dicevamo sopra, è la prima volta che ...

Andrea Dal Corso sul Festival di Venezia : 'Per certi versi abbiamo fatto più degli attori' : Quest'anno il Festival del Cinema di Venezia ha scatenato un bel po' di polemiche, non tanto per i film in gara bensì per la presenza, decisamente massiccia, di numerosi 'Personaggi' del mondo della televisione che hanno ben poco a che vedere con il cinema. E così abbiamo visto ex volti di Uomini e Donne e di Temptation Island sfilare sul tanto bramato 'red carpet' mentre una miriade di fotografi li immortalavano durante la passerella. Immediata ...

Uomini e Donne - tronisti : “Il Festival di Venezia? Un’opportunità!” : Festival di Venezia: ex tronisti di Uomini e Donne difendono la loro partecipazione Uomini e Donne deve ancora cominciare, ma i suoi protagonisti sono già al centro di numerose polemiche. La loro presenza al Festival del Cinema di Venezia non è piaciuta agli utenti del web, visto che non fanno parte del mondo del cinema. Ma i tronisti non ci stanno e sui social arriva la loro replica. Il primo è stato Andrea Cerioli che sul suo profilo ...

Il cast e i produttori "ZeroZeroZero" al Festival di Venezia - : Fonte foto: Getty imagesIl cast e i produttori "ZeroZeroZero" al Festival di Venezia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Grande attesa per la nuova serie di Sky

ZeroZeroZero si mostra al Festival di Venezia ma Roberto Saviano sconvolge tutti : “Legalizzate la cocaina” : Un solo carico di droga, questo c'è al centro della prima stagione di ZeroZeroZero, la nuova serie Sky che ieri si è mostrata al Festival del Cinema di Venezia. Il nuovo gioiellino di Stefano Sollima e Roberto Saviano è andato in scena con i primi due episodi in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival raccontando il viaggio di un carico di cocaina partendo dall'ordine passando per l'acquisto e concludendosi con l'arrivo in Italia ...

Roberto Saviano spiazza al Festival di Venezia : La cocaina va legalizzata : Roberto Saviano, in occasione della presentazione della serie tv "ZeroZeroZero", tratta dal suo romanzo-inchiesta sulla cocaina, ha detto la sua su cosa fermerebbe l'enorme potere della polvere bianca sul mondo: la legalizzazione. Roberto Saviano, ospite al Festival del cinema di Venezia, ha rilasciato un'intervista il cui contenuto è destinato a far discutere. Lo scrittore napoletano si trova in Laguna in occasione della ...

Festival di Venezia : critiche per gli ex di Temptation e U&D - applausi per Chiara Ferragni : La 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, da giorni sta accogliendo centinaia di personaggi famosi, molti dei quali hanno poco a che fare con il grande schermo. Il fatto che sul red carpet della popolare mostra abbiano sfilato influencer di ogni genere e tanti ex di Uomini e Donne o Temptation Island, ha fatto storcere il naso a gran parte della gente comune. L'unica fashion blogger che ha messo d'accordo tutti, è stata Chiara ...