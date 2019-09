Addio a Chester Williams | il rugbista che ispirò Mandela e Eastwood

Rugby in lutto : Addio alla Perla Nera - Chester Williams campione del Mondo col Sudafrica : Nel 1995 fu l'unico atleta di colore a giocare nella nazionale Sudafricana di Rugby che si laureò nel 1995 campione del Mondo. Fu eletto icona della lotta contro il razzismo, lui che fu tra i primissimi neri a diventare professionista nel suo Paese. Clint Eastwood lo immortalò nel film "Invictus". Aveva solo 49 anni, stroncato da un arresto cardiaco.Continua a leggere

Sanchez verso l’Addio al Manchester United : il cileno pronto a tornare in Italia : Alexis Sanchez pronto a dire addio al Manchester United? Secondo la stampa inglese il futuro del calciatore cileno è in Italia Il futuro di Alexis Sanchez è in Italia? Secondo la stampa inglese sembra che il cileno sia in rottura ormai col Manchester United e che sia pronto a tornare in Serie A. Secondo il Mirror la Roma, dopo un primo interessamento, si sarebbe defilata, ma rimangono aperte diverse porte per il cileno. Nonostante questi ...

Manchester United - Solskjaer in vista dell’esordio : l’Addio di Lukaku e la conferma di Pogba : “Per Lukaku era tempo di andare. E’ stato un buon affare per tutti. Ha avuto qualche fastidio nel ritiro e non ha partecipato per questo. Gli auguro un buon inizio di stagione con l’Inter”. Sono le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United dopo l’addio di Romelu Lukaku, direzione Inter. “La crescita Mason Greenwood con un altro attaccante qui sarebbe stata piu’ ...