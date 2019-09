10 anni senza Mike Bongiorno | gli omaggi in tv e i momenti che non dimenticheremo

Fonte : vanityfair

(Di sabato 7 settembre 2019) La truffa a TeleCon Antonella EliaLa signora Longari I TelegattiGli spot con FiorelloLa laurea honoris causa Le gaffe a GeniusCon Loretta Goggi a Miss ItaliaIl Festival di SanremoLa gaffe alla Ruota della FortunaUna definizione bellissima del carattere dila diede Pippo Baudo, il suo «acerrimo amico» per usare le parole di Fiorello, durante il suo funerale in Piazza Duomo, celebrato il 12 settembre del 2009: «Noi siamo dei coristi, tu eri il solista», disse Pippo con la voce rotta dall’emozione, profondamente segnato dalla scomparsa di, il conduttore con cui faceva a gara per le edizioni di Sanremo condotte e i Telegatti stretti fra le mani. Un solista. Questo era, lavoratore instancabile che, se non fosse stato per l’infarto che lo ha portato via a 85, sarebbe stato ancora lì a scrivere programmi e a regalare gaffe indimenticabili. ...

Raiofficialnews : “Dieci anni senza #MikeBongiorno”: sabato #7settembre Speciale #Portaaporta con la moglie Daniela Zuccoli e il figl… - ciropellegrino : Oggi è sicuramente «nu juorno buono» per @pdnetwork e @nzingaretti . Spero che nel giorno del governo tutti, compre… - juventusfc : 30 anni senza Gaetano. -