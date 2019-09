10 anni dalla morte di Mike Bongiorno | la salma rubata | un fatto di cronaca che sconvolse

Cube World sta finalmente per uscire a 6 anni dalla scomparsa dai radar : Il tanto chiacchierato e altresì atteso Cube World sta finalmente per uscire dopo ben 6 anni di sparizione.Cube World, in particolare, uscirà questo mese o il prossimo, scrive lo sviluppatore Wolfram von Funck su Twitter, linkando anche la pagina Steam del gioco: "Cube World sarà lanciato su Steam! Speriamo attorno alla fine di settembre/inizio di ottobre 2019".Cube World è un titolo d'avventura ispirata a Zelda e Minecraft, e fin da subito a ...

Mediaset - clamorosa scelta di Pier Silvio Berlusconi a dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Nella foto, Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti davanti allo studio. Per approfondire

Cita generale Dalla Chiesa in occasione dell'anniversario dell'omicidio - Di Maio massacrato dal web : La Citazione delle parole del generale è stata maldigerita dagli utenti Facebook e Twitter, che hanno replicato all'ex vicepremier non mandandogliele a dire: "Tu ci stai facendo un governo, con quelli di mafia capitale. Il generale ha combattuto e dato la vita, tu ci convivi" Federico Garau Persone: Luigi Di Maio ?

Gaetano Scirea - 30 anni dalla morte del 'campione buono' : Era il 3 settembre 1989 quando venne data la notizia della morte di Gaetano Scirea. Il "Campione buono", soprannominato così per il suo carattere umile, perse la vita a seguito di un incidente stradale in Polonia. Una tragedia che sconvolse il mondo del calcio, non solo quello bianconero. A distanza di 30 anni dalla sua morte, il ricordo del numero 6 della Juventus è ancora vivo. Difficile spiegare oggi ai giovani chi era davvero Gaetano Scirea. ...

Ricordate la bella Monica Loffredi? Lontana dalla tv - oggi ha 54 anni e la ritroviamo così : La ricordiamo sempre come una giornalista affascinante. Per anni Monica Leofreddi è stata uno dei volti più apprezzati della televisione italiana ma sono anni che la conduttrice non ha più un programma. Monica è molto seguita anche sui social e i suoi fan, tanto affezionati a lei, le hanno espresso la voglia di rivederla in televisione. Nel “Torto o ragione”, il programma diretto da Monica Leofreddi era stato sospeso. Il suo non era il solo nome ...

Firenze. Disabilità gravissime : in quattro anni dalla Regione quasi 50 milioni : Dal 2016 ad oggi la Regione ha destinato quasi 36 milioni di euro alle persone con Disabilità gravissime e ulteriori

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 37 anni fa la mafia uccise il generale con la moglie e la scorta. Mattarella : ‘Innovatore attento e lungimirante’ : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda come un “innovatore attento e lungimirante“. E sottolinea “il sacrificio“, insieme al “coraggio e alla generosa dedizione” di Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il 3 settembre di 37 anni fa Cosa Nostra uccideva il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov, mentre poco dopo le 21 ...

Mafia : Maria Falcone - 'grati a Dalla Chiesa - Sicilia non più come 37 anni fa' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Il 3 settembre di 37 anni fa molti palermitani pensarono che anche la speranza fosse morta assieme al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo, caduti sotto la furia dei kalashnikov di Cosa nostra

Gaetano Scirea - a 30 anni dalla morte rimane l’esempio di “Gai” : il campione buono che non riusciva a far fallo “apposta” : La testa alta palla al piede, il petto in fuori, superbo, in campo. La testa bassa fuori, il viso timido, pulito, da bravo ragazzo prima, da brav’uomo poi. Gaetano Scirea era questo: un fuoriclasse, impossibile da spiegare oggi, a 30 anni dalla morte, ai ragazzini appassionati di calcio, ma anche un esempio che ci si deve sforzare di far conoscere alle giovani generazioni. E sarebbe difficile, oggi, raccontare un difensore che per sua stessa ...

Programmi TV di stasera - sabato 31 agosto 2019. La5 e TV8 ricordano Lady D. a 22 anni dalla sua scomparsa : Lady D. Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine Una puntata speciale dedicata ad Al Bano e Romina, con le loro prime apparizioni cinematografiche, rare immagini del loro matrimonio e una vastissima selezione del loro repertorio canoro e televisivo. Un programma di Elisabetta Barduagni e Gianvito Lomaglio. Rai2, ore 21.05: Bello, perfetto, killer Film del 2018, di Robert Malenfant, ...