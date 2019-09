Zingaretti ha spiegato come il Pd governerà con il M5s

Fonte : agi

(Di venerdì 6 settembre 2019) Quanto è stato decisivo Matteo Renzi nel varo del nuovo governo? A la Repubblica che glielo chiede in un'intervista, Nicolarisponde che “c'è stata un'iniziativa di Matteo, che ha cambiato posizione affermando che l'intesa con il M5S, vista la situazione, non poteva più essere un tabù”. Poi però Goffredo Bettini, che diè un po' il mentore e consigliere, “ha ragionato sul fatto che non potesse bastare un governo a termine”. “Io ho ascoltato” aggiunge il governatore, che non manca una polemica con chi lo critica “per il fatto che non alzo la voce o non sbatto i pugni sul tavolo, ma io rivendico il fatto di fare il leader in un altro modo, guidare il partito, fare una sintesi, passi in avanti senza divisioni”. Quanto a Renzi,ritiene poi che “Renzi, di fronte al pericolo vero di una affermazione schiacciante di Matteo Salvini, si sia sentito in dovere di ...

