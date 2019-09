ZeroZeroZero è la serie più ambiziosa mai girata in Italia : https://www.youtube.com/watch?v=7mT2efISZWI La stessa casa di produzione di Gomorra – La serie, lo stesso autore (Roberto Saviano) del libro da cui è tratto, gli stessi head writer (o quasi), lo stesso regista, lo stesso macro-argomento. La grande fatica di ZeroZeroZero è quella di non essere Gomorra, di riuscire a fare con la stessa squadra un discorso diverso sul medesimo tema: crimine alto e basso, pesci piccoli e pesci grandi, la ...

ZeroZeroZero - il teaser trailer della serie tv tratta da Saviano : “Siamo il motore dell’economia globale. Più grande è il rischio, maggiore è il profitto“: così dice Gabriel Byrne nel primo teaser trailer relativo alla serie ZeroZeroZero tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano che, uscito per Feltrinelli nel 2013, indagava gli intrecci del commercio internazionale di cocaina che dai cartelli sudamericani arrivava fino alle criminalità locali. Ora quel romanzo-inchiesta è diventata ...

