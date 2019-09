Yemen | la foto simbolo del primo giorno di scuola

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 6 settembre 2019)di(in guerra)di(in guerra)di(in guerra) I bambini sono seduti su quel che resta del pavimento di una classe. Con il collo all’insù guardano il maestro davanti a loro. Alcuni hanno lo zainetto sulle spalle, altri un quaderno poggiato tra le gambe. Intorno a loro la luce del, non ci sono finestre, parte dell’aula è crollata lo scorso anno da un attacco aereo durante i combattimenti tra le forze governative sostenute dai sauditi e il ribelli. Alle spalle dei bambini, il vuoto. È ildidei bambini della città di Taez, terza città dello. A raccontare il dramma quotidiano della guerra è uno scatto delgrafo Ahmad Al-Basha. Non servono parole per descriverlo: è il conflitto che si fa immagine. Dal 2015, la guerra inha provocato la morte di almeno ...

